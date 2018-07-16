ياسمين صبرري: "فاتن حمامة مثلي الأعلى"

كشفت الفنانة ياسمين صبري، أنها تعتبر الفنانة القديرة الراحلة فاتن حمام هي مثلها الأعلى في المجال الفني.

وجاء ذلك خلال حلقة النقاش الإلكترونية التي فتحتها مع جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".

جدير بالذكر أنه يعرض حاليا لياسمين صبري، بدور العرض السينمائية فيلم "ليلة هنا وسرور" حيث شاركت في بطولته مع الفنان محمد عادل إمام.