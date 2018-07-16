هاري كين يكافح الإرهاق ويتمنى تحطيم العقدة

يثق هاري كين، قائد إنجلترا، في تعافيه من الإرهاق بعد مشاركته في كأس العالم، ويتطلع لخوض المباراة الافتتاحية لفريقه توتنهام، في الدوري الانجليزي الممتاز، أمام نيوكاسل يونايتد، في 11 أغسطس/ آب.

وبعدما خاض 48 مباراة مع توتنهام بجميع المسابقات في الموسم الماضي، واصل المهاجم البالغ عمره 24 عاما اللعب في كأس العالم وسجل ستة أهداف مع إنجلترا، التي بلغت الدور قبل النهائي، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي.

وعاد كين للديار يوم الأحد ولديه أقل من شهر ليستأنف المنافسات مع توتنهام.

وقال لوسائل إعلام بريطانية "أريد أن ألعب بعد أربعة أسابيع، وأهم شيء هو الاستعداد الذهني قبل البدني، لن نقوم بأي شيء خلال أسبوعين للراحة".

وأضاف "سيبدأ الموسم قريبا وهذا أمر صعب، لكن يجب أن نتعامل مع الأمر".

وتابع هداف الدوري مرتين في آخر ثلاثة مواسم "أتمنى خوض المباراة الأولى بالموسم ومحاولة التسجيل في أغسطس (لأول مرة له في الدوري)" وتحطيم العقدة التي لازمته في هذا الصدد.