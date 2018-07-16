نائبة وزير الزراعة عن اتهامات نقيب البيطريين بضعف حملات التحصين: "مش هرد"

رفضت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، التعليق على تصريحات نقيب الأطباء البيطريين الدكتور خالد العامري، بشأن ضعف حملات التحصين للماشية، وارتفاع أعداد الحيوانات النافقة بسبب الأمراض الفيروسية، قائلة: "أنا برفض أعلق على الكلام ده".





وقالت "محرز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن وزارة الزراعة تقوم بدور كبير في عملية تحصين المواشي، مضيفة "الأطباء البيطرين مطحونين".





وأشارت إلى أن ليس كل أصحاب الماشية يقوموا بعملية التحصين، لافتة إلى أن كل محافظة ساهمت بـ 100 ألف جنيه لتحصين الماشية بها من الأمراض الفيروسية.



