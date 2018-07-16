مقتل شخصين فى احتفالات فوز فرنسا بكأس العالم

لقى اثنين من المشجعين حتفهم خلال الاحتفالات بفوز فرنسا بلقب كأس العالم 2018 بعد هزيمة كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية أمس.





وخرج المشجعون فى الشوارع بأنحاء البلاد للاحتفال بفوز منتخبهم الوطنى الليلة الماضية، بينما توفى اثنين أحدهما كُسرت رقبته لدى قفزه فى قناة بمجينة انيسيه خلال الاحتفالات، وأخر سقطت عليه شجرة فى حادث سيارة، وفقاً لوكالة سبوتنيك.





وفى غضون ذلك، اندلعت أعمال عنف فى منتصف باريس.