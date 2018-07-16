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أول عفو عام عن السجناء في كوريا الشمالية منذ 2015

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:26 ص
أول عفو عام عن السجناء في كوريا الشمالية منذ 2015
كوريا الشمالية - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت سلطات كوريا الشمالية العفو العام عن السجناء، بمناسبة حلول الذكرى السنوية السبعين لتأسيس الدولة، التي يحتفل بها في سبتمبر. وهذا هو العفو العام الأول في البلاد، منذ عام 2015.

 

ووفقا للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الشمالية، الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية، سيسري مفعول العفو، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.

 

وسيتوجب على حكومة كوريا الشمالية، وفقا للقرار، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لعودة السجناء السابقين إلى الحياة الطبيعية.

 

والمرة الأخيرة السابقة التي تم الإعلان فيها عن عفو عام، كانت في عام 2015، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم. وقبل ذلك، في عامي 2012 و 2005 أعلنت السلطات الكورية الشمالية، عن عفو عام في البلاد.

 

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