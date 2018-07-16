أغسطس المقبل.. إيمان البحر درويش يبدأ عرض مسرحية "مكتوبلي أغنيلك"

يبدأ الفنان إيمان البحر درويش عرض مسرحيته الجديدة "مكتوبلي أغنيلك"، خلال شهر أغسطس المقبل، بين القاهرة والإسكندرية، في أول عودة فنية بعد تعافيه من وعكته الصحية.





وتمثل المسرحية عودة قوية للمسرح الغنائي الاستعراضي، وهي إنتاج ضخم يحاول من خلالها قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة استعادة مجده "المسرح الغنائي الاستعراضي" الذي غاب عن الجمهور المصري.





وتناقش المسرحية حال الغناء في الوقت الراهن وما وصل إليه، وتؤكد أهمية القيمة في الفن، شريطة أن يحمل قيمة ورسالة بجانب الترفيه.





كما تتعرض المسرحية لظاهرة أغاني المهرجانات التي انتشرت مؤخرا في مصر.





المسرحية تأليف المخرج الراحل حسن عبدالسلام، ويخرجها عبدالمنعم محمد، ويشارك في بطولتها صفاء جلال وشيرين وعدد من الوجوه الشابة والفرق الاستعراضية بقطاع الفنون الشعبية.