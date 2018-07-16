كندريكس بطل القفز بالزانة يحرز ثنائية مثيرة في يومين

أكمل الأمريكي سام كندريكس، بطل العالم في القفز بالزانة الثنائية، مطلع هذا الأسبوع، بالفوز في افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم لألعاب القوى في لندن بعد 48 ساعة من فوزه في لقاء الرباط بالدوري الماسي، يوم الجمعة الماضي.





واختار العديد من مواطنيه مثل العدائين كريستيان كولمان وروني بيكر ونواه ليلز، التنافس في الرباط فقط، لكن كندريكس قرر خوض التحدي ليحقق الثنائية اليوم في البطولة التي تشارك فيها 8 دول.





وقال كندريكس "نافست في الرباط يوم الجمعة لأضمن مكانا في الدوري الماسي ثم جئت إلى هنا. لكنني رياضي محترف ويمكنني القيام بهذا ومواصلة القفز".





وكان كندريكس الوحيد الذي سجل 5.83 متر اليوم، وهو رقم أقل من الذي سجله في الرباط (5.86 متر)، ثم فشل 3 مرات في محاولة تحقيق إنجاز شخصي بالقفز 6.05 متر، وكان من الممكن أن يصبح رقما قياسيا أمريكيا.





زانة جديدة





وأضاف "كان من الممكن تسجيل هذا الرقم لذا أردت استكمال التنافس وحاولت. سأنافس هنا في الأسبوع المقبل من جديد وهذا رائع وسأبقى طيلة الأسبوع هنا لذا سأستمتع بالسياحة ويمكنني الحصول على قسط من النوم".





وسيعود كندريكس إلى استاد لندن الأسبوع المقبل، من أجل لقاء جديد بالدوري الماسي.





وتابع "أتطلع للمنافسة في الأسبوع المقبل. استخدمت زانة جديدة اليوم وأحتاج لبعض الوقت للتأقلم".



