السعيد يكشف قصة "القرد" مع محمد صلاح (فيديو)





قص شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق رواية مثيرة بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي الحالي .





وقال السعيد في تصريحات تلفزيونية إن صلاح علم بموعد عيد ميلاده خلال وجودهما معا ببتسوانا ووعده بجلب هدية له .





وأضاف اللاعب "صلاح أهداني سماعة كبيرة هدية ولكن مع عودته خرجت الشائعات أنه جاء بأجهزة من الخارج وسخر منه البعض وقتها" .





وتابع "رديت على الشائعات بشائعة أخرى وقلت لهم إنني جئت بـ"قرد" من بتسوانا وهو ما أثار ضجة وقتها رغم إنها كانت سماعة عادية" .





واختتم اللاعب أن أهم ما يميز صلاح هو التواضع والتعامل مع الجميع بحب واحترام مشيرا إلى أن ما وصل له أقل مما يستحق .



