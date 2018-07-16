السعيد يكشف قصة "القرد" مع محمد صلاح (فيديو)
الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:05 ص
الفجر الرياضي
قص شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق رواية مثيرة بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي الحالي .
وقال السعيد في تصريحات تلفزيونية إن صلاح علم بموعد عيد ميلاده خلال وجودهما معا ببتسوانا ووعده بجلب هدية له .
وأضاف اللاعب "صلاح أهداني سماعة كبيرة هدية ولكن مع عودته خرجت الشائعات أنه جاء بأجهزة من الخارج وسخر منه البعض وقتها" .
وتابع "رديت على الشائعات بشائعة أخرى وقلت لهم إنني جئت بـ"قرد" من بتسوانا وهو ما أثار ضجة وقتها رغم إنها كانت سماعة عادية" .
واختتم اللاعب أن أهم ما يميز صلاح هو التواضع والتعامل مع الجميع بحب واحترام مشيرا إلى أن ما وصل له أقل مما يستحق .
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