لعشاق المصارعة.. نتائج عرض اكستريم رولز 2018
الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:00 ص
الفجر الرياضي
النزال الأول
أندرادي ألماس -يهزم- ســيــن كــار
النزال الثاني: طاولات خشبية
فريق سانيتي -يهزم- فريق نيوداي
عرض اكستريم رولز 2018 الرئيسي
النزال الأول: بطولة زوجي الرو
فريق بو دالاس وكيرتس اكسل -يهزم- فريق مات هاردي وبراي وايت
النزال الثاني
فين بالور -يهزم- بارون كوربين
النزال الثالث: بطولة سيدات سماكداون
كارميلا -تهزم- آســكـــا
النزال الرابع: بطولة الولايات المتحدة
شينسكي نكامورا -يهزم- جــيــف هــاردي
النزال الخامس: داخل القفص الحديدي المفتوح
كيفين أوينز -يهزم- برون سترومان
النزال السادس: بطولة زوجي سماكداون
فريق روان وهاربر -يهزم- فريق دانيال براين وكين
النزال السابع: تحدي الأفضل
بوبي لاشلي -يهزم- رومان رينز
النزال الثامن: بطولة سيدات الرو
أليكسا بليس -تهزم- نايا جاكس
النزال التاسع: بطولة WWE
أي جي ستايلز -يهزم- روســـيــــف
النزال العاشر: بطولة القارّات (الرجل الحديدي)
دولف زيجلر (5) -يهزم- سيث رولينز (4)
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