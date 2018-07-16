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لعشاق المصارعة.. نتائج عرض اكستريم رولز 2018

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:00 ص
لعشاق المصارعة.. نتائج عرض اكستريم رولز 2018
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الفجر الرياضي
 
النزال الأول
أندرادي ألماس -يهزم- ســيــن كــار

النزال الثاني: طاولات خشبية
فريق سانيتي -يهزم- فريق نيوداي

عرض اكستريم رولز 2018 الرئيسي


النزال الأول: بطولة زوجي الرو
فريق بو دالاس وكيرتس اكسل -يهزم- فريق مات هاردي وبراي وايت

النزال الثاني
فين بالور -يهزم- بارون كوربين


النزال الثالث: بطولة سيدات سماكداون
كارميلا -تهزم- آســكـــا

النزال الرابع: بطولة الولايات المتحدة
شينسكي نكامورا -يهزم- جــيــف هــاردي


النزال الخامس: داخل القفص الحديدي المفتوح
كيفين أوينز -يهزم- برون سترومان

النزال السادس: بطولة زوجي سماكداون
فريق روان وهاربر -يهزم- فريق دانيال براين وكين

النزال السابع: تحدي الأفضل
بوبي لاشلي -يهزم- رومان رينز

النزال الثامن: بطولة سيدات الرو
أليكسا بليس -تهزم- نايا جاكس

النزال التاسع: بطولة WWE
أي جي ستايلز -يهزم- روســـيــــف

النزال العاشر: بطولة القارّات (الرجل الحديدي)
دولف زيجلر (5) -يهزم- سيث رولينز (4)

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