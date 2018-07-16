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عادل عبدالرحمن: منتخب مصر مع كوبر "نص فريق"

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:53 ص
عادل عبدالرحمن: منتخب مصر مع كوبر نص فريق
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الفجر الرياضي
 
وصف عادل عبد الرحمن نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق منتخب الفراعنة في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر بنص فريق

وأضاف عبد الرحمن خلال حواره لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " المنتخب مع كوبر كان نص فريق فريق يقوده كوبر وآخر يقوده محمد صلاح في النواحي الهجومية فقط".

يذكر أن المنتخب الوطني ودع مونديال روسيا من الدور الأول بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية

المزيد عن: منتخب مصر مصر عادل عبدالرحمن روسيا المونديال
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