عادل عبدالرحمن: منتخب مصر مع كوبر "نص فريق"

وصف عادل عبد الرحمن نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق منتخب الفراعنة في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر بنص فريق





وأضاف عبد الرحمن خلال حواره لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " المنتخب مع كوبر كان نص فريق فريق يقوده كوبر وآخر يقوده محمد صلاح في النواحي الهجومية فقط".





يذكر أن المنتخب الوطني ودع مونديال روسيا من الدور الأول بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية



