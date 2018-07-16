إليسا تعود للتعاون مع الشاعر هاني عبد الكريم

بعد أن تعاونت معه منذ ٦ سنوات في أغنية "لو أقولك"، تتعاون النجمة اللبنانية إليسا مجدداً مع الشاعر الغنائي المصري "هاني عبد الكريم" وذلك من خلال أغنية "ارتاح وعيش" المقرر ضمها في ألبومها الجديد الذي سيطرح في الأسواق العربية خلال ١٠ أيام من الآن.





و"ارتاح وعيش" الحان وليد سعد توزيع خالد نبيل، وهي أغنية درامية تختلف تمامًا عن أغنية "لو أقولك" التي كانت التعاون الأول بينهما .





وألبوم إليسا الجديد يحمل عنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، وهو الألبوم الذي تتعاون فيه إليسا مع شعراء وملحنين وموزعين من مختلف أنحاء الوطن العربي.





وأصدرت إليسا من قبل 10 ألبومات، كان آخرها "سهرنا ياليل"، في 9 سبتمبر 2016، واحتوى الألبوم على 16 أغنية، حصد الألبوم نجاح ساحق وتخطت مشاهدته الـ100 مليون على موقع "يوتيوب" بعد مائة يوم فقط على طرحه.