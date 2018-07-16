ضياء السيد: فريق نجوم المستقبل سيكون مفاجأة الدوري

قال المدير الفنى لفريق نجوم المستقبل ضياء السيد، إن الدوري الممتاز الموسم الجديد، سيكون صعب للغاية وستحدث مفاجأت كثيرة ومشكلات كثيرة ليس لها حصر.

وتمنى "السيد" خلال لقائه مع الاعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" والمذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن يعود الجماهير المصرية للمدرجات خاصة وأنه سيكون هناك فرق قوية للغاية ستنافس الأهلي والزمالك والإسماعيلي وعلى رأسهم بيراميدز.

وتابع: " فريق بيراميدز سيكون منافسا قويا فى الدورى الممتاز نظرا لتعاقده مع فريق كامل وعناصر قوية من الأعمدة الرئيسية للمنتخب الوطني"، منوها أن المشكلة الرئيسية التى ستواجه فريق بيراميدز عدم التجانس بين اللاعبين والمشاكل التى ستحدث بين اللاعبين الكبار.

وأشار المدير الفنى لفريق نجوم المستقبل إلى أن فريق نجوم المستقبل سيكون مفاجأة الدورى الممتاز الموسم الجديد، لافتا إلى أن الفريق به عناصر قوية للغاية ستسحب البساط من لاعبي الأهلى والزمالك.