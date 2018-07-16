أبوريدة يهنئ الرئيس الفرنسي بلقب المونديال

حرص هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، على تهنئة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد تتويج الديوك الفرنسية بلقب كأس العالم روسيا 2018، للمرة الثانية في تاريخه.

وتبادلت كلا من حرم الرئيس الفرنسي وحرم أبوريدة التهاني وسط حضور ملفت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أبدى سعادته بإلتقاط الصور التذكارية معهم في صالون كبار الشخصيات بالمباراة النهائية.