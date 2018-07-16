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شوقي السعيد: كوبر ظلم هؤلاء اللاعبين!

الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:52 ص
شوقي السعيد: كوبر ظلم هؤلاء اللاعبين!
شوقي السعيد
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الفجر الرياضي
 

أكد شوقي السعيد مدافع الزمالك والاتحاد السكندري السابق، أن بعض اللاعبين تعرضوا بعدم الانضمام إلى المنتخب الوطني في كأس العالم روسيا 2018.

 

وقال السعيد خلال حواره ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "كوبر ظلم بعض اللاعبين بعدم الانضمام إلى المنتخب في كأس العالم وعلى رأسهم محمد عواد ومحمود متولي ومحمد فتحي وباسم مرسي".

 

وأضاف: "محمود عبد العزيز كان يستحق الانضمام للمنتخب على حساب سام مرسي والذي لم يكن له أي دور مع الفراعنة طوال الفترة الماضية.

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