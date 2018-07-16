لاعب النصر يعترف: الأهلي يفاوضني.. ولكن الاحتراف أولا

أكد عمار حمدي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه، تمهيدًا لانضمامه إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عمار خلال حواره ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "بالفعل تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي من أجل ضمي خلال الميركاتو الجاري والمفاوضات جارية حتى الآن لكنها مع الإدارة وليست معي".

وأضاف صانع العاب النصر: "من في مصر لا يتمنى أن ينضم للأهلي، لكن كل لاعب يرغب في الاحتراف الخارجي وإذا رأيت عرضًا مناسبًا لي سأحترف مباشرة".