الحرب بين مارجوت روبي وسيرشا رونان في فيلم Mary Queen of Scots

طرحت شركة Focus Features المنتجة لفيلم Mary Queen of Scots التريللر الأول، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 7 ديسمبر من العام الجارى في الولايات المتحدة الأمريكية.





الفيلم من بطولة مارجوت روبى، وسيرشا رونان، وجيما تشان، وجي بيرس، وجو الوين، وديفيد تينانت، وجاك لودين، ومن إخراج جوزي رورك، ومن تأليف جون جاي و بوو ويليمون.





تدور قصة فيلم Mary Queen of Scots حول استكشاف مارى ملكة الاسكتلنديين الحياة المضطربة لشخصية مارى ستيوارت، الملكة مارى فى سن 16 عامًا والأرامل فى سن 18 عامًا، ولذلك تتحدى مارى ضغوط للزواج من جديد، وبدلاً من ذلك تعود إلى مسقط رأسها فى اسكتلندا لاستعادة عرشها الشرعي، لكن اسكتلندا وانجلترا تقعان تحت حكم اليزابيث الأولى، ملكة شابة تنظر إلى "أختها" فى خوف وسحر، ويواجهان بعضهم البعض فى وسط منافسة من السلطة والحب، والحكم الإناث فى عالم ذكوري، وبالتالى يجب على الاثنين أن يقرروا كيفية لعب لعبة الزواج مقابل الاستقلال، وتصمم مارى على الحكم أكثر ما يهدد سيادة إليزابيث، ولذلك تبدأ الخيانة، والتمرد.