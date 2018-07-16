حصاد كأس العالم 2018.. لعنة البطل تستمر في مونديال روسيا للمرة السادسة

شهدت بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو، استمرار ظاهرة ولعنة خروج المنتخبات حاملة اللقب من الدور الأول من المونديال.

ودع منتخب ألمانيا، حامل لقب كأس العالم 2014، النسخة الحالية من دور المجموعات بعد الهزيمة من المكسيك في أول مباراة ومن ثم الفوز على السويد بصعوبة والخسارة المذلة أمام كوريا الجنوبية.

وقدم منتخب ألمانيا بقيادة، يواكيم لوف، أداءًا باهتًا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2018، حيث خسر من المكسيك بهدف نظيف ثم فاز بالحظ على السويد بهدفين مقابل هدف، ثم خسرت من كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين لتصبح رابع حامل للقب يخرج في أخر 5 نسخ.

وفيما يلي المنتخبات "حاملة اللقب" التي ودعت المونديال:

1- إيطاليا 1950:

حقق الآزوري لقب مونديال 1938 ثم ودع البطولة من الدور الأول في نسخة 1950.

2- البرازيل 1966:

حصد نجوم السامبا لقب كأس العالم 1962 ثم خرجوا من الدور الأول في مونديال 1966.

3- فرنسا 1998:

حصلت فرنسا على لقب بطولة كأس العالم 1998 ثم خرجت من الدور الأول في مونديال كوريا واليابان عام 2002.

4- إيطاليا 2006:

حقق المنتخب الإيطالي لقب مونديال 2006 ثم خرج من الدور الأول في نسخة 2010.

5- إسبانيا 2010:

حققت إسبانيا لقب مونديال 2010 ثم خرجت من الدور الأول في بطولة 2014.

6- ألمانيا 2014:

حققت الماكينات الألمانية لقب مونديال 2014 ثم خرجت من الدور الأول في نسخة 2018.