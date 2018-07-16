خبير اقتصادي يكشف عن زيادات جديدة في أسعار البنزين



وأضاف "الفقي"، في لقاء مع قناة Extra News الفضائية، الأحد، أن مجلس النواب وهو يوافق عليها يعلم جيدا أن هناك زيادة في أسعار المحروقات، موضحا أن المركبات التي تعمل بالبنزين سترفع أسعارها، بالإضافة إلى زيادة نقل البضائع.



وتابع أستاذ الاقتصاد، أنه لا يعتقد أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة، والأفضل أن يبقى على سعر الفائدة كما هو، موجها نصيحة إلى المواطن قائلا إن الهدف هو مصلحة البلد ككل.

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن رفع أسعار المنتجات البترولية يؤثر بالطبع على التضخم، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تم تصميمها على وجود زيادة في أسعار المحروقات.