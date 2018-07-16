اليوم.. "زاب ثروت" يحتفل بألبومه الجديد في ساقية الصاوي

يحتفل مطرب الراب "زاب ثروت"، على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، بصدور ألبومه الجديد "المدينة"، في حفل يشاركه فيه الموزع الموسيقي ساري هاني، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين.





زاب ثرون بدأ مشواره عام 2009 وكانت بدايته القوية مع "كايروكى" في أغنية "اثبت مكانك"، وقد أصدر ما يقارب 20 أغنية فردية أو مشتركة مع أكثر من مطرب أو فرقة مثل عايدة الأيوبي، وكايروكي، وأسفلت، ومحمود العسيلي، وأسامة الهادي، وشيرين عمرو، ومنة حسين، وأمينة خليل.