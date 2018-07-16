عمار حمدي يكشف أسباب فشل انتقاله لبازل

كشف عمار حمدي صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر القاهري، عن الأسباب الحقيقة وراء فشل انتقاله إلى نادي بازل السويسري في الصيف الجاري.

وقال عمار خلال حواره ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "السبب الحقيقي وراء فشل انتقالي الى بازل، هو أن الفريق السويسري كان يريد خوضي فترة معايشة لذك رفض مسؤولو النصر".

وأضاف : "سمعت عن مفاوضات جينت البلجيكي مثل الجميع لكن حتى الآن لم أتلقى عروض رسمية من أجل الانتقال إلى الفريق".