الجباس: محمد صلاح سطر التاريخ وغير سمعة اللاعب المصري

أعرب دودو الجباس مهاجم فريق وادي دجلة والعائد إلى الفريق حديثا من صفوف ليرس البلجيكي، عن سعاتدته البالغة والشديدة بالمستوى الجيد الذي يظهر به محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي.

وقال دودو في حواره ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "صلاح وصل بالكرة المصرية إلى مكان تانى خالص وسطر التاريخ.. محمد وصل إلى مكان محدش قدر يوصله ولا هيوصله مكان للتاريخ".

وأضاف: "صلاح غير نظرة العالم عن الكرة المصرية وسمعة اللاعب المصري.. مفيش حد دلوقتي يقدر يقطع في اللاعب المصري.. من عامين كان رياض محرز لاعب الدوري الإنجليزي بالعافية وظل كثيرا من أجل أن يصل مما عليه أما عن محمد صلاح من نصف موسم فقط فعل المستحيل".