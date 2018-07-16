منتخبات حققت أرقاما بارزة في المونديال

أُسدل الستار على فعاليات كأس العالم مساء اليوم والتي أقيمت في روسيا، بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

وتوج المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه على حساب منتخب كرواتيا، بعد ملحمة كروية بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوجينكي، في نهائي البطولة.

ويرصد "الفجر الرياضي" بالأرقام منتخبات حققت أرقام بارزة خلال المونديال الروسي بالتقرير الآتي:

1- "منتخب فرنسا"

حقق منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب المدير الفني، انجازًا فريدًا من نوعه بعد التتويج باللقب دون تلقيه أي هزيمة منذ دخوله للنهائيات الحالية بدايةً بالفوز على منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف بدور المجموعات، حتى المباراة النهائية.

2- " منتخب كرواتيا"

رغم خسارته للقب أمام المنتخب الفرنسي، إلا أن منتخب الناريون حقق إنجازًا رائعًا لبلاده وكسر رقم جيل 98 بقيادة سوكر رئيس الاتحاد الكرواتي الحالي، والذي حقق المركز الثالث بنهائيات فرنسا، ليقود لوكا مودريتش بلاده لاحتلال مركز الوصيف لأول مرة في تاريخهم خلال مونديال روسيا.

3- "بلجيكا"

يعتبر الحصان الأسود في البطولة، بعد نجاحه في إقصاء منتخبات كبيرة بالبطولة أبرزها المنتخب البرازيلي، والذي أخرجه من دور الـ16 بالفوز عليه بنتيجة 2-0، قبل أن يخرج في مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا، بهدف دون رد.

وسجل رفاق هازارد، المركز الثالث في البطولة الحالية كأفضل إنجاز لمنتخب الشياطين الحمر بالمونديال عبر تاريخه.

4- "روسيا"

نجح المنتخب الروسي، في كسب احترام العالم بعد بذل مجهود رائع طوال البطولة، فاجئ خلاله الجميع بمستواه الفني.

وكانت البداية حينما حل الدب الروسي، ثانيًا في مجموعته خلف المنتخب الأوروجوياني، وصعد لمواجهة أسبانيا في دور الـ16، ليحقق المفاجأة ويقصي بطل العالم 2010 بركلات الجزاء الترجيحية، قبل أن يخرج على يد منتخب كرواتيا في دور الثمانية بركلات الجزاء عقب مباراة ملحمية، ليسجل أفضل انجازًا لبلاده عبر تاريخ مشاركاته المونديالية.