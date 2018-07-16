تريللر فيلم الخيال العلمى Extinction لـ نيتفلكس

طرحت شبكة قنوات نيتفلكس تريللر فيلم Extinction، المقرر طرحه يوم 27 يوليو من العام الجارى في الولايات المتحدة.





الفيلم من بطولة ليزي كابلان، ومايك كولتر، ومايكل بينيا، وإيما بوث، وإسرائيل بروسارد، وتوم رايلي، وليللي اسبل، ومن إخراج بن يانج، ومن تأليف سبنسر كوهين، واريك هايسرير، وبراد كين.





الفيلم تدور قصته حول قصة رجل لديه حلم متكرر والذى يفقد فيه عائلته، ومن ثم يتحول كابوسه إلى حقيقة عندما يتم غزو الكوكب من قبل قوة مصممة على الوحشية والدمار، وبالتالى يقاتل من أجل حياتهم، ويحاول الوصول إلى قوة غير معروفة لإبقاء عائلته فى مأمن من الأذى.







