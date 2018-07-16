"شعبة الدواجن" ترد على وجود بيض صيني بلاستيك بالأسواق



وأضاف "السيد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، الأحد، أن مصر تنتج ما بين 11 إلى 12 مليار بيضة سنويًا، وهذا إنتاج جيد جدًا، وكنا نصدر بيض حتى 2006، وحتى هذه الأيام يتم التصدير.



وشدد على أن جميع البيض الموجود في الأسواق مصري، ولا نستورد، وهذه الشائعات انتشرت منذ عدة شهور وهي غير صحيحة، وهدفها ضرب الاستقرار الاقتصادي، وهذا كلام غير منطقي.

نفى عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، ما يتردد عن وجود بيض صيني "بلاستيك"، في الأسواق المصرية، مشددا على أن مصر لا تستورد بيض نهائيا.