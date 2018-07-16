رغم الأخطاء التحكيمية.. الفراعنة يفاجئون العالم في بطولة الووشو كونغ فو للشباب

نجح منتخب مصر للووشو كونغ فو في حصد المركز الثالث في بطولة العالم للووشو كونغ فو للشباب، والمقامة بالبرازيل، بعدما فازت بعثة المنتخب ب ١٥ ميدالية، فيما جاءت إيران في المركز الأول والصين في المركز الثاني وفيتنام في المركز الرابع وكوريا في المركز الخامس.

ويعد حصول مصر على المركز الثالث على العالم إنجازا كبيرا لم يحدث من قبل، منذ نشأة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو في عام ١٩٩٠ مما يدل على تقدم مستوى اللعبة في ظل التخطيط الجيد لمستقبل اللعبة في مصر من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة العميد محمد عاشور.

وشهد اليوم الأخير أخطاءا تحكيمية بالجملة، حرمت منتخب مصر من ثلاث ذهبيات لتغيير وجهة الترتيب العام وحرمان الفراعنة من المركز الأول رغم قلة عدد لاعبي منتخب مصر المشاركين في المنافسات، وقوبلت هذه الأخطاء بسخرية شديدة من كل دول العالم بما فيهم الدولة المنظمة.

وجاءت نتائج منتخب الفراعنة ساندا كالتالي، توج مهند عماد بطل العالم بالميدالية الذهبية وزن ٤٢ كيلو ناشئين.

وتوج بالميدالية الفضية كل من روان حسيني وزن ٥٦ كيلو شابات ويوسف لملوم وزن ٤٨ كيلو ناشئين ونورا السبعاوي وزن ٦٠ كيلو ومحمد محمود "سمكة" وزن ٧٥ كيلو وسيف الدين محسن وزن ٤٨ كيلو شباب ومحمد صلاح شباب وعبد الرحمن شتا وزن ٥٦ كيلو.

وفاز محمد أمين بالميدالية الرونزية وزن ٥٦ كيلو ناشئين.

كما شهد اليوم الأول والثاني في منافسات الأساليب، تتويج يوسف عبدالرحمن بطل العالم بالميدالية الذهبية في منافسات ال(تاي جي) القتال الوهمي، وحصدت سارة صلاح ميداليتان فضة في ال (تاي جي) والسيف التاي جي كما حصد زياد إيهاب طه ميدالية فضية (السيف الطويل) رغم إصابته بتمزق في أربطة القدم إلا أنه رفض الانسحاب وقرر استكمال المنافسات.

وحصد منتخب الفراعنة ثلاث ميداليات برونزية لكل من سميرة محمد ومحمد إيهاب ومحمود فهيم.

وجاءت البطلة رؤى خالد في المركز الخامس عالم عصا جنوبي والمركز السادس عالم جنوبي، والبطل مارك عاصم في المركز السادس عالم أسلوب الرمح.

وجاء البطل طارق رأفت في المركز الثامن عالم سيف طويل والمركز الثامن عالم رمح، والبطلة سما خالد في المركز السابع عالم سيف عريض.

وحرص القنصل المصري عمر الرفاعي ومحمد المهدي نائب عن السفير المصرى على تكريم أبطال مصر والعالم.

وأشاد العميد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو بالمستوى الرفيع الذي قدمه أبطال مصر في البطولة وقال إنهم قاتلوا بشراسة من أجل رفع اسم مصر عاليا وأن مصر فاجأت العالم بالمستوى والمهارة العالية في اللعبة.

كما أشاد باللاعب زياد إيهاب الذي قاتل رغم إصابته بتمزق في اربطة القدم في القدم ورفض الانسحاب من أجل حصد ميدالية لمصر وحصل الميدالية الفضية.

وحرص الدكتور يحيى فوزي على توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر للووشو كونغ فو نبيل النجدى وإمام عبدالمنصف وسعيد قناوي وأيمن ضاحي ومحمد فتحي حديدة للساندا ورمضان محمد وعبد القادر محي وأحمد مبروك.

ترأس بعثة منتخب مصر العميد محمد عاشور رئيس الاتحاد ويحيى فوزي عضو مجلس الإدارة والحكم الدولي وليد أبو هيسة.