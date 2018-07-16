ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ناشطة: مصارعات الكلاب منتشرة في مصر.. ونائب يرد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:39 ص
ناشطة: مصارعات الكلاب منتشرة في مصر.. ونائب يرد
مشهد من مصارعات الكلاب
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، إن مصارعات الكلاب، والرهانات عليها منتشرة بشكل كبير في مناطق مثل المطرية وعين شمس، وهناك أشخاص متخصصون في هذا الأمر.

وشددت في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الأحد، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على أنه يجب على مجلس النواب تبني قانون لحماية الحيوان، مؤكدة أن المراهانات على مصارعة الكلاب منتشرة بشكل كثيف في مصر.

من جانبه، أكد اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدم به لترخيص الحيوانات به باب منفصل لذلك، داعيا الناشطة الحقوقية أن تحضر جلسات الاستماع في البرلمان.
المزيد عن: مصارعات توك شو الكلاب أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 6:50:01 AM