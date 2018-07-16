ناشطة: مصارعات الكلاب منتشرة في مصر.. ونائب يرد



وشددت في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الأحد، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على أنه يجب على مجلس النواب تبني قانون لحماية الحيوان، مؤكدة أن المراهانات على مصارعة الكلاب منتشرة بشكل كثيف في مصر.



من جانبه، أكد اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدم به لترخيص الحيوانات به باب منفصل لذلك، داعيا الناشطة الحقوقية أن تحضر جلسات الاستماع في البرلمان.

قالت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، إن مصارعات الكلاب، والرهانات عليها منتشرة بشكل كبير في مناطق مثل المطرية وعين شمس، وهناك أشخاص متخصصون في هذا الأمر.