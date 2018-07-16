بالأسماء.. مدربون كتبوا شهادة وفاتهم بالمونديال

اختتمت فعاليات كأس العالم، مساء أمس الأحد، والتي أقيمت في روسيا بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الجاري، بتتويج المنتخب الفرنسي، باللقب على حساب كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.

ويرصد " الفجر الرياضي" أهم أسماء المدربين الذين كتبوا شهادة وفاتهم خلال مونديال روسيا بالتقرير الآتي:

1-"لوف"

يعتبر الألماني يواكيم لوف من أهم الأسماء التي واجهت انتقادًا كبيرًا من قبل الجماهير الألمانية، بعد الخروج المفاجئ من الدور الأول برصيد ثلاث نقاط بمجموعته، لحساب المنتخب الميكسيكي والسويدي.

وفشل لوف في الصعود بمنتخب بلاده إلى الدور الثاني في مفاجأة من العيار الثقيل بعد تلقيه هزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات رغم حمله للقب الماضي والذي أقيم بالبرازيل عام 2014.

2- "سامباولي"

فشل خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، في العودة بمنتخب التانجو إلى منصات التتويج بعد خروجه من دور الثمانية على يد المنتخب الفرنسي، بنتيجة 4-3، ليواجه الانتقادات من قبل الاتحاد والجماهير الأرجنتنية بسبب سياسة تدريبه التي أودت بمنتخب بلاده للهاوية.

ورغم تجديد الاتحاد الأرجنتيني الثقة في سامباولي، إلا أنه بات قريبًا من الرحيل بعد اعتراص عدد كبير من نجوم التانجو على تواجده برأس القيادة الفنية.

3- "كوبر"

صدر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، حالة من اليأس في الشارع المصري بعد تحقيقه أسوأ مشاركة للفراعنة على مدار تاريخها بالمونديال، عقب خروجه من الدور الأول برصيد "صفر" من النقاط ضمن مجموعته.

ورغم نجاح كوبر، في الصعود بالمنتخب المصري للمشاركة في المونديال، بعد غياب دام لمدة 28 عامًا إلا أن الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة، قرر توجيه الشكر للمدير الفني عقب خيبة الأمل التي حققها الفراعنة بمونديال روسيا.

4- "تيتي"

واصل منتخب البرازيل فشله في نهائيات كأس العالم عقب إقصائه من دور الثمانية للبطولة والاستمرار في الغياب عن نهائي المونديال منذ بطولة كوريا واليابان والتي حمل لقبها عام 2002.

وتلقى المنتخب البرازيلي هزيمة قاسية أمام المنتخب البلجيكي بهدفين دون رد في دور ربع النهائي، ليطالب الجميع برحيل المدير الفني بسبب عقم التدريب التي يتبعه مع منتخب السيلساو.