مصطفى خاطر عن مسرحية يوم أن قتلوا الغناء "عرض محترم جدًا"

أشاد الفنان مصطفى خاطر بأبطال مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتب خاطر، قائلاً: "دول بقى أبطال مسرحية يوم أن قتلوا الغناء.. عرض محترم جدًا جدًا وأنا اتبسط جدًا حقيقى جمهور إسكندرية جمهور عظيم".





وتابع: "النهاردة آخر يوم للعرض على مسرح بيرم التونسى لازم كلكوا تروحوا تتفرجوا عليه لأن هيفوتكم كتير بشكر الاستاذ الكبير وأستاذى شخصيًا الأستاذ شادى سرور مدير مسرح الطليعة على الدعوة وبشكر صديقى ومخرج العرض تامر كرم على العرض الحلو ويا رب كل اتجاهات الدولة تتجه للشباب لأنهم هم الأمل بجد".



