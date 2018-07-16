تفاصيل جديدة في فشل انتقال "الجباس" للمصري البورسعيدي

أزاح دودو الجباس، لاعب وادي دجلة، الستار عن سبب فشل انضمامه إلى المصري خلال الميركاتو الحالي.

وقال الجباس في حواره ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "نادي المصري صاحب الفضل الأول والأخير عليا بعد ربنا وهو بيتي والجميع يعلم انني واحد من ابناء المصري المخلصين لكن هناك بعض الأمور أتحفظ في الحديث عليها حاليًا".

وأضاف: "للأسف هناك بعض الأمور في المصري تحفظت عليها وكانت السبب في عدم انتقالي بشكل رسمي للفريق خاصة أننى كنت على بعد خطوة واحدة فقط من الانضمام لكن فضلت دجلة بعد عرقلة المفاوضات".