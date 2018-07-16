بالأرقام.. ماذا قدم "كارتيرون" إفريقيا قبل انطلاقته مع الأهلي؟

يستهل الفرنسي "كارتيرون" مشواره التدريبي مع فريق الأهلي بمواجهة صعبة أمام نظيره تاونشيب رولرز بطل بتسوانا، في تمام التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على استاد "برج العرب" بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتذيل الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، بعدما تعادل سلبيًا مع الترجي التونسي في الجولة الأولى وخسر أمام نظيره كمبالا سيتي الأوغندي بالجولة الثانية لدور المجموعات الإفريقي، ويتطلع المدرب الفرنسي للفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط من أجل إنعاش آمال الفريق في التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية.

وسبق وشارك "كارتيرون" في بطولة دوري أبطال إفريقيا على رأس الجهاز الفني لفريق مازيمبي بطل الكونغو، وتوج معه باللقب القاري عام 2015 على حساب فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب "كارتيرون" مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا؟:-

- قاد باتريس كارتيرون مازيمبي الكونغولي في 26 مباراة ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال موسمين، فاز في 14 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 6 مباريات.

- سجل لاعبو مازيمبي 38 هدفًا في دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة "كارتيرون" بينما استقبلت شباكه 18 هدفا.

- أكبر انتصار حققه فريق مازيمبي بالبطولة الإفريقية في عهد المدرب الفرنسي كان على حساب المغرب التطواني بخماسية نظيفة في دور المجموعات بالبطولة عام 2015.

- واجه المدرب الفرنسي، فريق الزمالك المصري مرتين خلال مشواره الإفريقي مع مازيمبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014، فاز في اللقاء الأول بهدف دون رد، وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء الثاني.

- ودع "كارتيرون" دوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي عام 2014 على يد وفاق سطيف الجزائري، حيث خسر فريقه ذهابا 2-1، وفاز إيابًا 3-2 ليودع البطولة بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

- توج "كارتيرون" بلقب دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبي عام 2015 بعدما تغلب على اتحاد العاصمة الجزائري 4-1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة.