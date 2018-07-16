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اليوم.. مؤتمر صحفي لمدرب تاونشيب قبل موقعة الأهلي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 04:35 ص
اليوم.. مؤتمر صحفي لمدرب تاونشيب قبل موقعة الأهلي
نيكولا كافازوفيتش
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الفجر الرياضي
 

يعقد الجهاز الفني لفريق تاونشيب بطل بتسوانا، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة مؤتمرات استاد برج العرب في الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، بحضور كل من المدير الفني الصربي "نيكولا كافازوفيتش"، و كابتن الفريق، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.

 

ويعقب المؤتمر الصحفي انطلاق مران تاونشيب في التاسعة مساء على استاد برج العرب، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط من المران.

 

ويستعد الأهلى لمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا مساء غدٍ الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

 

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