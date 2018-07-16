رسميًا.. "نجوم ريكوردز" تطرح ألبوم رامي جمال "ليالينا" في الأسواق

طرحت شركة "نجوم ريكوردز"، ألبوم الفنان رامى جمال الجديد بعنوان "ليالينا"، فى الأسواق بشكل رسمى، وعبر قناته على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد حملة دعائية ضخمة فى شوارع وميادين القاهرة.





ألبوم رامى جمال "ليالينا" يضم 17 أغنية وهم "مش كفاية"، و"هاخونك"، و"فووق"، و"مفيش منها"، و"راح لحاله"، و"لولا"، و"من كتير"، و"ماتظلمنيش"، و"دى العيون"، و"بحاول انساكى"، و"ربطتيني"، و"تعيش ليا"، و"جربت انساك"، و"النظرة الأولى"، و"انساها ليه"، و"متكلمناش".





وتعاون رامى جمال مع عدد كبير من الشعراء والملحنين فى ألبومه، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم، وطارق عبد الجابر.









وكانت "نجوم ريكوردز"، طرحت منذ أيام الكليب الأول بعنوان "مفيش منها"، وهى من كلمات السيد على، وألحان احمد يوسف، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومدير التصوير روبى برانيت، وإخراج كريم نجيب.









يذكر أن آخر البومات رامى جمال كان ألبوم "ملناش إلا بعض" الذى طرح فى 2016، وضم 15 أغنية وحقق الألبوم نجاحاً كبيراً، مع "نجوم ريكوردز"، كما وصلت نسبة مشاهدة أغنية "أوعديني" على موقع "يوتيوب" لأكثر من 30 مليون مشاهدة.