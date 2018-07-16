نائب: قانون التأمين الصحي الشامل الجزء الوحيد المتكامل في برنامج الحكومة



وأوضح "القاضي"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأحد، أنه بالإرادة السياسية تم الانتهاء من قانون التأمين الصحي، وإعطاء مهلة لاستكمال البنية التحتية في بعض المحافظات التي ستكون نواة لتطبيق القانون.



وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا الجزء هو الوحيد في برنامج الحكومة الذي يوجد فيه تكامل، ويمكن به رفع كفاءة منظومة الصحة في مصر.

قال النائب، الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التأمين الصحي الشامل، كان حلم نحلم به، وسيحل الكثير من مشاكل الصحة.