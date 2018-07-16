حصاد مونديال 2018.. ماذا قدم الأفارقة في كأس العالم؟

شهد كأس العالم في روسيا 2018 مشاركة منتخبي السنغال ونيجيريا عن القارة الإفريقية بعد تأهلهما بجدارة واستحقاق عن منتخبات أخرى مثل الكاميرون وكوت ديفوار.

ولعب المنتخب السنغالي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كلاً من اليابان وكولومبيا وبولندا.

فيما لعب منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الأرجنتين وكرواتيا وايسلندا.

واستهل منتخب السنغال مشواره في كأس العالم في روسيا بالفوز على بولندا بهدفين لهدف، ثم تعادل مع اليابان بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية بدور المجموعات، ثم اختتم مشواره بالهزيمة من كولومبيا بهدف نظيف.

وأنهى منتخب السنغال دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ولم يتأهل إلى الدور التالي رغم تساويه في النقاط مع اليابان بسبب الاحتكام لقاعدة اللعب النظيف وعدد إنذارات كل منتخب في دور المجموعات بمونديال روسيا.

سجل منتخب السنغال في دور المجموعات 4 أهداف لكل من ، ساديو ماني ومابي نيانج وموسى واجو ، وتياجو سيونيك، واستقبلت شباك السنغال 4 أهداف أيضاً في دور المجموعات بمونديال روسيا.

أما المنتخب النيجيري فاستهل مشواره بدور المجموعات بالخسارة من كرواتيا بهدفين نظيفين، ثم الفوز على ايسلندا بهدفين نظيفين،واختتم مشواره بالمجموعات بالخسارة من الأرجنتين بهدفين لهدف.

سجل أهداف نيجيريا في المجموعة الرابعة أحمد موسى "هدفين" ، وفيكتور موسيس "هدف" ، وله 3 أهداف بالمونديال، فيما استقبل مرماه 4 أهداف ليودع دور المجموعات محتلاً المركز الثالث برصيد 3 نقاط.