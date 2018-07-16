أبو يعرب المرزوقي: أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة "تغريبيون وأميون"

هاجم الإسلامي أبو يعرب المرزوقي الأحد 15 جويلية 2018، تقرير أعضاء لجنة الحقوق الحريات، منتقدا التوصيات التي تضمّنها، وذلك خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمبادرة من المركز العالمي للبحوث والاستشارات العلمية.

وقال عضو المجلس التأسيسي إنّ أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة"تغريبيون وأميون" و"دخلاء على المجتمع"، حسب تقديره.





كما اعتبر أن الحداثيين العرب وخاصة التونسيين "هم أجهل الناس بالغرب ولا ينظرون فيه إلا إلى فرنسا"، على حد قوله.







