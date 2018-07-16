المهدية: رياضة شاطئية وسهرات فنية ورحلات بحرية تؤثث الدورة 24 لمهرجان عيد البحر

محمد وليد الجموسي

خرجت برمجة الدورة 24 لمهرجان عيد البحر بالمهدية، التي تدور بين يومي 14 و28 جويلية الجارى، عن المألوف لتجمع بين الرياضة الشاطئية والسهرات الفنية والرحلات البحرية بمشاركة عدد هام من السياح.





وتتضمن البرمجة، تنظيم البطولة الوطنية للاكواتلون برعاية الجامعة الوطنية لرياضة الترياتلون، علاوة على دورات لكرة المضرب وكرة اليد والكرة الحديدية على شواطئ المهدية، وتتعزز هذه الفقرات بالخصوص بسباقات القوارب الشراعية، والطلعات البحرية التى يرافقها تنشيط لفائدة المشاركين (من التونسيين والسياح).





وخصص المنظمون، علاوة على ذلك، يوما مفتوحا لفائدة السياح لزيارة المدينة العتيقة والمواقع الأثرية إلى جانب سهرة "الاصالة والتراث" بفضاءات المؤسسات السياحية بالجهة، كما يسهر أهالي المهدية وزوارها، مع فقرات تنشيطية وعروض فرجوية على غرار عرض "تاج العرائس" وعرض "تراثولوجيا" وعرض "العمرة"، وتحيي فرقة اولاد الجويني وفرقة العامرية والفنانة زينة القصرينية والفنان أيمن خليفة سهرات غنائية.





وتعيش ولاية المهدية على وقع أكثر من 14 مهرجانا خلال صيف 2018 أهمها مهرجان الموسيقى السنفونية بالجم ومهرجان عيد البحر بمدينة المهدية ومهرجان العسل بسيدي علوان.



