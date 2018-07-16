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تطور التجارة الخارجية دون احتساب مواد الطاقة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:26 ص
تطور التجارة الخارجية دون احتساب مواد الطاقة
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محمد وليد الجموسي
 
 سجلت المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة خلال السداسي الأول من سنة 2018 ارتفاعا في الأسعار بنسبة 15,9 % على مستوى الصادرات و20,1 %على مستوى الواردات، مع العلم أن أسعار مواد الطاقة قد شهدت خلال نفس الفترة ارتفاعا على مستوى الصادرات بـنسبة 28,0 % وعلى مستوى الواردات بنسبة 5,5 %
من جهة اخرى فقد ارتفعت الصادرات بالأسعار القارة بنسبة 67,7 % في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وبنسبة 4 % في قطاع الطاقة وزيوت التشحيم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017
وفي المقابل، سجلت صادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته انخفاضا بنسبة 11,2 %
أما على مستوى الواردات، فقد ابرز نتائج التجارة الخارجية بالأسعار القارة ارتفاعا في قطاع الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 28,8 % وانخفاضا في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 7,4 % والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 11,4 %

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