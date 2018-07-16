تطور الصادرات بنسبة 8,6 بالمائة بالاسعار القارة خلال السداسي الاول من سنة 2018





سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 8,6 بالمائة بالاسعار القارة، خلال السداسي الاول من سنة 2018، لتبلغ قيمتها 20354,6 مليون دينار مقابل تطور بنسبة 26,6 بالمائة بالاسعار الجارية، حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للاحصاء في نشرية حول التجارة الخارجية بالاسعار القارة.





أما الواردات فقد سجلت تطورا بنسبة 1,9 % بالاسعار القارة لتبلغ قيمتها 28519,5 مليون دينار مقابل زيادة بنسبة 20,8 بالمائة بالنسبة للواردات بالاسعار الجارية.





وارجع المعهد هذا الفارق في نسبة الارتفاع بين الاسعار القارة والاسعار الجارية الى الارتفاع المسجل على مستوى الأسعار، فقد شهدت المواد المصدرة والمواد الموّردة زيادة بنسب قدّرت على التوالي ب 16,6 % و18,6 %



