مهرجان صفاقس الدولي في دورته الاربعين، من 20 جويلية إلى 15 اوت 2018

يفتتح مهرجان صفاقس الدولي دورته الاربعين يوم 20 جويلية بعرض فني ضخم يحييه الفنان التونسي القدير، لطفي بوشناق، ليختتم يوم 15 اوت 2018، ابن مدينة صفاقس، الفنان صابر الرباعي.





ويؤثث برنامج المهرجان في نسخته الجديدة 16 عرضا من مختلف الالوان وذات الطابع التونسي بنسبة 75 بالمائة، كما كشفت عنه هيئة المهرجان خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا بصفاقس.





ويراوح هذا البرنامج بين العروض المسرحية ولعلّ أبرزها "المكي وزكية" (يوم 21 جويلية) للمسرحي لمين النهدي، وذلك بعد سنوات طويلة من توقف عرضها ، ومسرحية الممثل الكوميدي الشاب، كريم الغربي، (6 اوت) وسهرات الفن الشعبي ومن ابرزها تلك التي تجمع الثلاثي سمير لوصيف والهادي دنيا والشاب سليم (23 جويلية) والموسيقى الصوفية من خلال عرض الزيارة، (25 جويلية) وكذلك الموسيقى الشرقية الحديثة مع الفنان الصّاعد، ناصيف زيتون (26 جويلية) علاوة عرض حصري في مدينة صفاقس للفنان، راغب علامة يوم 30 جويلية 2018.





وبرمج مهرجان صفاقس الدولي، ايضا، عرضا للفنانة الشابة، يسرى محنوش، يوم 3 اوت 2018 وعرضا للفنان الشاب، أحمد الشريف، بعد غياب دام سنوات، (7 اوت) الى جانب سهرة مع شيوخ سلاطين الطرب يوم 11 اوت وعرض فني فرجوي "المدحة" يحييه فنان الراب "بلطي" الاحد 12 اوت بالاضافة الى عرض "البالي الصيني" وهو عرض مدعوم من وزارة الثقافة ( 13 اوت).





وردا على انتقادات عدد من ممثلي وسائل الاعلام بخصوص برمجة المهرجان والتي اعتبروا انها "لا ترتقي إلى مستوى وعراقة مهرجان صفاقس الدولي"، وفق تقديرهم،

افادت هيئة المهرجان انها اعتمدت على المحلي باعتبار وجود لخبطة في تركيبة الهيئة وعدم وجود دعم كاف للميزانية، والذي لم يتوفر الا، مؤخرا، مع زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الى صفاقس حيث تقرر الترفيع في ميزانية المهرجان.





واقترح المتدخلون في هذا الصدد، إحداث جمعية لمهرجان صفاقس الدولي واستشارة اهل الثقافة في المدينة لتحسين مستوى هذه التظاهرة.





ولفت رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، بشأن، تساؤل حو وضع البنية التحتية للمسرح الصيفي سيدي منصور، ان الزيارات اكد ان الفضاء يتوفر على كل ظروف السلامة.





وبين انه جرى، ايضا، تهيئة الفضاء الخارجي المؤدي الى المسرح من خلال القيام بحملة نظافة وجهر للوادي للقضاء على مصادر الروائح الكريهة والاوساخ.