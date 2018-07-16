بعثة اعمال من 7 الى 14 اكتوبر 2018 لاستكشاف السوق الاثيوبية

ينظم مركز النهوض بالصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والصناعة للوسط، بعثة اعمال متعددة الاختصاصات، إلى أديس ابايا (أثيوبيا) من 7 الى 14 أكتوبر 2018 .





وكشف مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ نشره، مؤخرا، أنّ بعثة الاعمال، تتضمن تنظيم منتدى اقتصادي ولقاءات مؤسساتية واخرى لتشبيك العلاقات وزيارات الى معرضين متخصصين في الصناعات الغذائية ومواد البناء علاوة على عقد لقاءات مهنية مع فاعلين اقتصاديين محليين.





وسجلت اثيوبيا نموا اقتصاديا متسارعا خلال العشرية الاخيرة، بمعدل نمو سنوي يقارب 10 بالمائة، وفق احدث بيانات صندوق النقد الدولي. وتتفق التقديرات لسنة 2018 على استمرار النسق التصاعدي لهذا النمو.





وينتظر ان يشهد الاقتصاد الاثيوبي نموا بنسبة 8،5 بالمائة فيما تواصل البلاد تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في مجال البنية التحتية من بينها الشبكة الحديدية وانجاز سد كبير.

ويؤكد الخبراء ان الصناعات المعملية تعد عنصرا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد، حسب مركز النهوض بالصادرات.



