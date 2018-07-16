الحماية الدولية للاجئين: محور دورتين تدريبيتين لفائدة ممثلي المنظمات غير الحكومية والمحامين





يعتزم المعهد العربي لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس تنظيم ورشة تدريبية حول "الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس"، لفائدة ممثلي المنظمات غير الحكومية.





وتهدف هذه الورشة التي تنتظم اشغالها يومي 19 و20 جويلية 2018 بضاحية قمرت بالعاصمة، إلى تطوير معارف ومهارات المشاركات والمشاركين

في مجال حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمفاهيم الأساسية للحماية الدّوليّة للاجئين.





ومن المنتظر ان يشارك في الورشة 20 مشاركا ينتمون إلى عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللجوء والهجرة بتونس (من العاصمة ومن جهات الشمال والوسط).





ومن بين شروط المشاركة أن يكون المرشح عضوا نشيطا له مسؤوليّة في البرمجة أو المستويات التنظيميّة الوسيطة أو القياديّة بإحدى الجمعيات أوالمنظمات العاملة في مجال قضايا اللّجوء والهجرة، وله معرفة بالأساسيّات النظرية لمنظومة حقوق الإنسان ومتحصلا على شهادة جامعية على الا يتجاوز عمره 40 عاما.





كما من المبرمج ان ينظم المعهد العربي لحقوق الانسان بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس دورة تدريبية لفائدة المحامين حول موضوع "الحماية الدولية: الهجرة المختلطة واللجوء"، وذلك بسوسة يومي 26 و27 جويلية 2018



