منوبة : 6ر5 ملايين دينار لإنجاز المعهد النموذجي بطاقة استيعاب حوالي الف تلميذ





ستعزّز المنشآت التربوية في ولاية منوبة بمشروع معهد ثانوي نموذجي ليحقق الاضافة الى التعليم العمومي في الجهة ويحلّ إشكاليات

التحاق المتفوقين في مناظرة ختم التعليم الأساسي بالتعليم الثانوي النموذجي، حيث انطلقت أشغال إنجاز هذا المعهد نهاية جوان الماضي وذلك باعتمادات فاقت

6ر5 ملايين دينار حسب ما ذكره المندوب الجهوي للتربية الحبيب دغيم.





وأوضح دغيم أن مكوّنات المعهد الجديد الذي تقدّر طاقة استيعابه بنحو 1000 تلميذ تشمل قاعات للدروس ومخابر وفضاءات للأنشطة الرياضية والثقافية إلى جانب

مطعم مدرسي ، مضيفا أنّه سيتم اعتماد هندسة معمارية عصرية لواجهته وتهيئة محيطه الخارجي ليتلاءم مع متطلبات العمل التربوي، بحسب تقديره.





وستشهد السنة الدراسية القادمة 2018 -2019 انطلاق التعليم الثانوي النموذجي في الجهة وذلك بفتح أبواب الدراسة لنحو 100 التلميذ تمّ إلى حد الآن توجيه 51

تلميذا منهم سيدرسون مؤقتا بالمدرسة النموذجية في منوبة في انتظار استكمال اشغال المعهد الجديد الذي حددت فترة انجازه ب12 شهرا وذلك بعد برمجته ضمن ميزانية التنمية 2012 كحاجة ملحّة حسب تطلّعات الاولياء والتلاميذ الذين كانوا يتكبّدون عناء التنقل الى المعاهد النموذجية في العاصمة وأريانة.





في سياق متّصل تشهد ولاية منوبة إنجاز معهد ثانوي جديد في معتمدية المرناقية انطلقت اشغاله مؤخرا بكلفة تفوق 02 مليون دينار سيساهم في تخفيف الضغط

على بقية المعاهد في المنطقة.



