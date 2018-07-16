شاهيناز تستعد لإحياء حفلات غنائية بتونس في هذا الموعد!

تستعد المطربة شاهيناز لإحياء حفل غنائي في تونس فندق الحمراء قمرت يومي 20 و21 يوليو 2018.





واستطاعت شاهيناز، أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مدة قصيرة، وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحًا كبيرًا.



