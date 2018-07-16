شاهيناز تستعد لإحياء حفلات غنائية بتونس في هذا الموعد!
الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:02 ص
يارا أحمد
تستعد المطربة شاهيناز لإحياء حفل غنائي في تونس فندق الحمراء قمرت يومي 20 و21 يوليو 2018.
واستطاعت شاهيناز، أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مدة قصيرة، وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحًا كبيرًا.
وبدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية "قولي قولي"، ثم أنتجت الشركة المنتجة لبرنامج "ستار ميكر" أول ألبوماتها (على إيه) وحقق نجاحًا كبيرًا عام 2003، وانتقلت بعد ذلك إلى شركة "روتانا" وتعاونت معها من خلال ألبومين (أحب أعيشلك) عام 2005 و(جوة قلبي) عام 2006.