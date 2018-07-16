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شاهد.. إيمان سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:56 ص
شاهد.. إيمان سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير
إيمان سلامة
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يارا أحمد
 

تألقت الفنانة ايمان سلامة، في أحدث جلسة تصوير لها وهو عبارة عن هدوء وعدم المبالغة في "الميكب" ويتميز بالبساطه وأيضا تصفيف الشعر فكان له رونق مختلف يعد من أحدث القصات لهذا العام وكان ذلك بعدسه المصور الفوتوغرافي أحمد الفراش والتعديل لكريم ساند.


وعند ظهور هذا السيشن علي الصفحة الرسمية للفنانة إيمان سلامة فقد انهالت الاعجابات والتعليقات من الأصدقاء والمعجبين ويذكر في النهاية أنها قد شاركت في مسلسل سلسال الدم، الأب الروحي 2، فيلم قسطي بيوجعني، الثلاثة يشتغولنها وغيرها من الأعمال الفنية.

شاهد.. إيمان سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إيمان سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إيمان سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إيمان سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير
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