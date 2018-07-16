دودو الجباس يكشف حقيقة مفاوضات القطبين معه

كشف دودو الجباس، حقيقة مفاوضات القطبين معه خلال الفترة الأخيرة قبل عودته لوادي دجلة خلال الميركاتو الجاري.

وقال الجباس في حواره ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "كنت أكثر من مرة قريبًأ من الإنتقال إلى الأهلي لكن في كل مرة تتوقف في آخر لحظة".

وأضاف دودو: "بالفعل كان هناك مفاوضات من قبل الزمالك معي في الفترة الأخيرة لكن لم ترتق إلى مرحلة الجدية ما دعاني إلى صرف النظر عن الانضمام إلى الزمالك".