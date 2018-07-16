تطاوين: مركب طفولة جديد تستكمل أشغاله قبل نهاية العام الجاري في مدينة ذهيبة

تتواصل في مدينة ذهيبة من ولاية تطاوين اشغال بناء مركب مندمج الطفولة وذلك بتحويل نادي الأطفال الموجود حاليا وتوسعته ببناء مكونات جديدة وقد انطلقت الاشغال، منذ حوالي 3 أشهر، بكلفة قدرت بحوالي نصف مليون دينار ويرمي المشروع الى تنويع مجالات نشاط الطفولة في هذه المنطقة

الحدودية، حسب ما صرّح به معتمد المنطقة، راشد الحداد، لمراسل (وات) في الجهة.





كما أوضح ذات المصدر أن المعتمدية تحوي على نادي طفولة وحيد وهو مكتظ بحوالي 80 طفلا ولذلك جاءت فكرة توسيع هذا المرفق العمومي ليصبح مركّبا

متكاملا بدل نادي محدود الامكانات والفضاءات.

وأضاف أنه من المبرمج أن يحتضن هذا المركب المنتظر استكمال أشغاله، قبل نهاية السنة الجارية مركزا للوسط الطبيعي يقدم عديد الخدمات على غرار الأكلة .





والمتابعة التربوية والمساعدات العينية للاطفال محدودي الدخل في هذه المعتمدية النائية.





من جهة اخرى، افاد رئيس مصلحة الطفولة بالمندوبية الجهوية للطفولة، فوزي النالوتي، مراسل (وات) ، بأن روضة للاطفال ستفتح ابوابها قبل نهاية العام الجاري

لتوفير الفضاءات والرعاية للازمة لاطفال ذهيبة الحدودية.



