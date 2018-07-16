بشاطئ الشيخ يحيى بجربة اجيم: انشطة فكرية وترفيهية وسهرة فلكية لرواد البحر









انتظمت كامل نهار الأحد بشاطئ الشيخ يحيى بجربة اجيم تظاهرة تنشيطية للأطفال والعائلات جمعت بين الألعاب البحرية وورشات وتنشيط مع غداء وأنشطة فكرية وترفيهية مختلفة راقت للأطفال ورواد البحر من العائلات التي لم تجد ملاذا لها في هذه الأيام الحارة غير البحر وبعضا من نسماته العليلة في هذا اليوم.





ونظم هذه التظاهرة الاولى من نوعها بشاطئ الشيخ يحيى جمعيات الفصيل الثقافية بجعبيرة والشبان والعلم ونادي الفلك بجربة حومة السوق، وذلك بهدف تنشيط الشواطئ واحياء هذه المنطقة التي تم مؤخرا المصادقة على مثال تهيئتها كمنطقة سياحية جديدة تعد الاولى بمعتمدية جربة اجيم ذات الإمكانيات السياحية الكبرى وخاصة منها جمالية المشاهد الطبيعية والايكولوجية القادرة ان ان توفر منتوجا سياحيا ثريا ومقوما هاما لسياحة بيئية وبديلة، وفق فتحي بن غربال الكاتب العام لجمعيتي الفصيل واولياء البحرية.





وانتصبت الخيام على شاطئ هذه المنطقة وتحولت الى فضاء حيوي دبت به الحركة وتنوعت به الأنشطة فلعب الأطفال ورسموا وتفننوا في براعات تستهويهم وسبحوا في البحر واستمتعوا بألعاب بحرية.





وتوّج اليوم بسهرة فلكية يسبح فيها الأطفال في عالم النجوم والكواكب والتحليق عاليا في فضاء يعتقده اغلبهم من الخيال وفق محمد ياسين احد الأطفال الذين استمتعوا بهذا اليوم قائلا انه يوم جميل وممتع يامل ان يتكرر.



