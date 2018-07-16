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لاعب الزمالك السابق يعترف: تعمدت إصابة وليد سليمان

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:06 ص
لاعب الزمالك السابق يعترف: تعمدت إصابة وليد سليمان
وليد سليمان
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الفجر الرياضي
 

أكد شوقي السعيد مدافع الأهلي والاتحاد السكندري السابق، أنه تعمد إصابة وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة الفريق الأحمر مع الزمالك في كأس مصر الموسم قبل الماضي.

 

وقال السعيد خلال حواره ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "تعمدت إصابة وليد سليمان خلال مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر، لأنه سبني وغلط فيا أكثر من مرة خلال المباراة".

 

وأضاف :" أكدت لوليد سليمان انني سأؤذيه خلال المباراة"

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