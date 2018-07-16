أكرم حسني يهنئ تامر حسني على ألبومه الجديد

هنأ الفنان أكرم حسني، صديقه الفنان تامر حسني، بعد طرحه أول أغنية لألبومه الجديد "عيش بشوقك"، والتي حققت نسبة مشاهدات عالية تعدت الـ 100 ألف حتى الآن.

وعلق "حسني"، على حسابه الشخصي علي موقع التغريدات " تويتر" قائلا: "ألف مبروك لأخويا وحبيبي النجم تامر حسني، وعقبال باقي الألبوم المفاجأة، تامر عامل لكم ألبوم أصلي، عيش بشوقك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم، فيلم "البدلة" بطولة "تامر حسني، أكرم حسني، ماجد المصري، مي كساب، ودلال عبد العزيز، تأليف تامر حسني، إخراج محمد العدل".