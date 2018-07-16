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عمار حمدي: مفاوضات الزمالك معي كلام جرائد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:44 ص
عمار حمدي: مفاوضات الزمالك معي كلام جرائد
عمار حمدي
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أحمد عبد الحفيظ
 

 

أزاح عمار حمدي صانع ألعاب فريق النصر، الستار عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه خلال الميركاتو الجاري.

 

وقال عمار خلال حواره ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "الزمالك فاوضنى الموسم الماضي لكن الموسم الحالي لم يتحدث معي أحد إطلاقاً وكل اللى سمعته كلام جرايد".

 

وأضاف صانع ألعاب النصر: "أبلغ من العمر الآن 18 عاما وأرى أن مازال الطرق أمامي طويلاً سواء بالانتقال إلى قطبي الكرة المصرية أو الاحتراف الخارجي".

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